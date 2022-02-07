Российские "Искандеры", способные нести ядерные боеголовки, дислоцируются в 50 км от украинской границы – спутниковые снимки MAXAR

Снимки показывают переброску войск к границе Беларуси с Украиной перед российскими учениями, сообщило агентство в Twitter.
Satellite images show troop deployment to Belarus border with Ukraine ahead of Russian drills https://t.co/3bNOKbTO7M pic.twitter.com/1vGY16MUba— Reuters (@Reuters) February 6, 2022
Фото демонстрируют, что военные подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах возле границы с Украиной – вблизи Ельска, Речицы и Лунинца, пишет Reuters.
В частности, Maxar Technologies идентифицировала 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, и реактивные системы залпового огня под Ельском, сообщает агентство.
На снимках из Речицы показана дислокация российских военнослужащих, а также отображены автопарк и артиллерия.
В агентстве добавляют, что не смогли провести независимую экспертизу фото.
29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы проведения совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022". Планируется, что учения продлятся до 20 февраля.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.