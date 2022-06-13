"Часть подрыва идентичности Украины". СМИ сообщили, что российские оккупанты вывозят из Украины ценные артефакты

Россияне с начала войны вывозят из Украины ценные исторические артефакты Фото: EPA

Издание отмечает, что эксперты наблюдали за расхищением артефактов с начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, и "обнаружили закономерности в преступлениях".

Эксперты рассказали, что есть очень убедительные доказательства того, что это "целенаправленный шаг России": вывозятся конкретные картины и украшения, в основном дорогостоящие древние филигранные изделия.

Исследователи подозревают, что ценности избраны из-за их культурного значения, как "часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны", а не из-за денежного интереса.