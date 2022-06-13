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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Часть подрыва идентичности Украины". СМИ сообщили, что российские оккупанты вывозят из Украины ценные артефакты

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Россияне с начала войны вывозят из Украины ценные исторические артефакты
Россияне с начала войны вывозят из Украины ценные исторические артефакты
Фото: EPA

Группа специалистов, которых наняла Россия, вывозит из оккупированных регионов Украины ценные культурные артефакты, в частности скифское золото. Это обнаружили международные ученые и эксперты по цифровым изображениям, пишет The Guardian 12 июня.

Издание отмечает, что эксперты наблюдали за расхищением артефактов с начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, и "обнаружили закономерности в преступлениях".

Эксперты рассказали, что есть очень убедительные доказательства того, что это "целенаправленный шаг России": вывозятся конкретные картины и украшения, в основном дорогостоящие древние филигранные изделия.

Исследователи подозревают, что ценности избраны из-за их культурного значения, как "часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны", а не из-за денежного интереса.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". Российская армия на оккупированых украинских территориях рушит не только инфраструктуру, но и культурные объекты.

В конце февраля, во время оккупации села Иванково Киевской области, сгорел историко-краеведческий музей, где хранились работы украинской художницы Марии Примаченко.

27 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном, в частности картины Архипа Куинджи и одну картину Ивана Айвазовского. Также захватчики перевезли в оккупированный Донецк уникальную коллекцию медальерного искусства.

В конце апреля оккупанты захватили краеведческий музей в Мелитополе, позже Офис генпрокурора Украины сообщил, что из музея похитили коллекцию скифского золота.

В ночь на 7 мая был поражен прямым ракетным ударом Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. 

Теги: Украина, культура, оккупация, скифское золото, Guardian, война России против Украины, российские оккупанты
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