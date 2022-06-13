"Часть подрыва идентичности Украины". СМИ сообщили, что российские оккупанты вывозят из Украины ценные артефакты

Издание отмечает, что эксперты наблюдали за расхищением артефактов с начала вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, и "обнаружили закономерности в преступлениях".
Эксперты рассказали, что есть очень убедительные доказательства того, что это "целенаправленный шаг России": вывозятся конкретные картины и украшения, в основном дорогостоящие древние филигранные изделия.
Исследователи подозревают, что ценности избраны из-за их культурного значения, как "часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны", а не из-за денежного интереса.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". Российская армия на оккупированых украинских территориях рушит не только инфраструктуру, но и культурные объекты.
В конце февраля, во время оккупации села Иванково Киевской области, сгорел историко-краеведческий музей, где хранились работы украинской художницы Марии Примаченко.
27 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российская оккупационная армия вывезла из Мариуполя Донецкой области все ценные экспонаты, хранившиеся в двух музеях – краеведческом и художественном, в частности картины Архипа Куинджи и одну картину Ивана Айвазовского. Также захватчики перевезли в оккупированный Донецк уникальную коллекцию медальерного искусства.
В конце апреля оккупанты захватили краеведческий музей в Мелитополе, позже Офис генпрокурора Украины сообщил, что из музея похитили коллекцию скифского золота.
В ночь на 7 мая был поражен прямым ракетным ударом Литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место.