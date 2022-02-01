Российским матерям нужно помнить, что украинцы будут защищать страну до последней капли крови – Джонсон

По его словам, Великобритания делает все, что возможно, чтобы усилить способность Украины сопротивляться российской агрессии. В частности, он напомнил об отправке Украине 2 тыс. легких противотанковых систем и обучении украинских военных британцами.

"Но я думаю, самое лучшее, что мы можем сделать, – это все-таки донести до российских граждан возможность того, что произойдет. Реальность в том, что украинцы будут бороться, они будут биться за свою страну. Украинцы будут сражаться до последней капли крови. 200 тыс. военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей", – отметил он.

Джонсон надеется, что это удержит президента России Владимира Путина от усугубления конфликта.