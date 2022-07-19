СБУ собрала доказательства ядерного терроризма армии РФ в зоне отчуждения

Как заявили в СБУ, российские военные нарушили несколько норм ядерной безопасности во время оккупации ЧАЭС Фото: EPA

"Превратив ЧАЭС в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как говорится в сообщении, оккупанты нарушили несколько норм ядерной безопасности: повредили помещение и заминировали территорию, сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывную поставку запчастей, а также удерживали персонал в стрессовых условиях, тем самым увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

В СБУ отметили, несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.