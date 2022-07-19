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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ собрала доказательства ядерного терроризма армии РФ в зоне отчуждения

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Как заявили в СБУ, российские военные нарушили несколько норм ядерной безопасности во время оккупации ЧАЭС
Как заявили в СБУ, российские военные нарушили несколько норм ядерной безопасности во время оккупации ЧАЭС
Фото: EPA

Служба безопасности Украины собрала доказательства, что армия Российской Федерации осуществила акт ядерного терроризма, когда контролировала объекты государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" с 24 февраля по 31 марта. Об этом 19 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Превратив ЧАЭС в свою временную военную базу, Россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Как говорится в сообщении, оккупанты нарушили несколько норм ядерной безопасности: повредили помещение и заминировали территорию, сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывную поставку запчастей, а также удерживали персонал в стрессовых условиях, тем самым увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

В СБУ отметили, несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения. В целом было похищено имущества на $135 млн.

По данным СБУ, во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1 тыс. военных с РФ. Непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища отработанного ядерного топлива находились 300 и 30 военных соответственно, на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали пять огневых точек. Также военные РФ заминировали территорию зоны отчуждения: СБУ обнаружили более 100 мин.

Теги: СБУ, Украина, терроризм, оккупация, нападение, радиация, армия РФ, российская агрессия, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко
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