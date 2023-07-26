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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Николаева, подозреваемого в подготовке ударов оккупантов по мостам города для срыва контрнаступления ВСУ

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По данным СБУ, фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы
По данным СБУ, фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе контрразведывательных мер по обеспечению функционирования объектов критической инфраструктуры Николаевской области задержала жителя Николаева, подозреваемого в подготовке ударов российских оккупантов по железнодорожным мостам города. Об этом 26 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Фигурант занимался подготовкой серии воздушных ударов России по стратегически важным транспортным артериям региона. Тем самым российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, вовлеченных в контрнаступательные операции. Для выполнения враждебной задачи злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений сил обороны на южный фронт. Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, собранные сведения фигурант переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских военных.

"Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору последствия ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре региона. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского информатора, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали по месту его жительства в Николаеве", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, подозреваемый был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где не раз оставлял антиукраинские комментарии. Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

В ходе обыска у фигуранта был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, обыски, Служба безопасности Украины, российские оккупанты, контрнаступление, силы обороны Украины
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