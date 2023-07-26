СБУ задержала жителя Николаева, подозреваемого в подготовке ударов оккупантов по мостам города для срыва контрнаступления ВСУ

По данным СБУ, фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Фигурант занимался подготовкой серии воздушных ударов России по стратегически важным транспортным артериям региона. Тем самым российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, вовлеченных в контрнаступательные операции. Для выполнения враждебной задачи злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений сил обороны на южный фронт. Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, собранные сведения фигурант переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских военных.

"Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору последствия ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре региона. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского информатора, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали по месту его жительства в Николаеве", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, подозреваемый был активным пользователем прокремлевских Telegram-каналов, где не раз оставлял антиукраинские комментарии. Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

В ходе обыска у фигуранта был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.