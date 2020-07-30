Штаб ООС сообщил о двух обстрелах со стороны боевиков. Украинские военные огонь не открывали

В штабе операции Объединенных сил заявили, что обстрелы со стороны пророссийских боевиков не были прицельными, поэтому украинские военные не открывали ответный огонь.

В штабе ООС заявили, что 30 июля никто из украинских военных не пострадал Фото: depositphotos.com

С начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российских наемников. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"В зонах ответственности большинства боевых бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. С начала текущих суток зарегистрировано два факта несоблюдения врагом режима тишины. Для провокации украинских защитников у Орехово вооруженные формирования РФ использовали стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что ситуация в зоне ООС "остается полностью контролируемой". В результате обстрелов никто из военных не пострадал.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы", которые "не являются системными и свидетельствуют о неконтролируемых эмоциях или провокациях на самом низком уровне".