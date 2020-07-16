Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области погиб военный медик, а еще один боец ВСУ получил ранение. Сегодня миссия ОБСЕ получила гарантии незаконных вооруженных формирований о режиме тишины для поисков пострадавшего, говорилось в сообщении на Facebook-странице штаба ООС.

16 июля в 12.00 в районе Зайцево Донецкой области начались поиски украинского военнослужащего, который 13 июля был ранен во время обстрела эвакуационной группы. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"По инициативе украинской стороны от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получены гарантии режима тишины", – сказано в сообщении.

Украина и ее зарубежные партнеры ожидают, что Россия возьмет на себя ответственность, использует влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для соблюдения режима.

Командование Объединенных сил также делает все необходимое для передачи тела погибшего в ходе эвакуации военного медика на контролируемую украинскими властями территорию, отметили в штабе.

Скриншот: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Сообщение провисело на странице несколько минут, затем было удалено.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.