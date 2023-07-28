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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сикорский: Украина уже воспринимается как член НАТО и получает больше вооружения, чем страны Альянса обязаны давать союзнику в случае агрессии против него

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По словам Сикорского, до начала войны он думал, что помощь Запада Украине будет не настолько масштабной
По словам Сикорского, до начала войны он думал, что помощь Запада Украине будет не настолько масштабной
Фото: ЕРА

Украину на Западе уже воспринимают как члена НАТО. Об этом в опубликованном 28 июля интервью "Укринформу" заявил депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя итоги саммита Альянса в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что общества стран Запада не хотят непосредственного участия в войне со страной-агрессором Россией, поэтому не пойдут на это.

"Однако Украина получает даже больше вооружения, чем страны Альянса, согласно документам организации, обязаны были давать своему союзнику в случае агрессии против него. Вашингтонский договор не обязывает страны-члены вступать в войну, а только отреагировать на нее. Поэтому эта реакция есть. Поэтому в определенном смысле Украина уже сейчас воспринимается как член НАТО. В то же время формально это, так или иначе, произойдет после завершения войны", – подчеркнул Сикорский.

По его словам, до начала войны он думал, что помощь Запада Украине будет не настолько масштабной.

"Есть объективная сложность, которая заключается в том, что Запад 30 лет пожинал плоды мирной жизни и просто перестал не только производить оружие и боеприпасы, но и закрывал производственные линии. Украина постепенно получила крупные партии разного рода военной техники. Очень сложно создать логистические цепи для каждого вида БТР, танка или пусковой установки. Европа и США только сейчас ускоряются, подписывая контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса, и это, к сожалению, требует времени", – отметил Сикорский.

Контекст:

В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но прогресс страны будет оцениваться в рамках адаптированной годовой национальной программы. В коммюнике нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что содержание адаптированной годовой программы будет трансформировано. "Адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три", – отметил он. Первые консультации по формированию этой программы Украина уже провела, сообщила Стефанишина 13 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". "Если бы было приглашение – они были бы идеальны", – уточнил президент.

В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил президент.

Президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО 12 июля заявил, что "с нетерпением ждет того дня, когда… мы будем официально праздновать членство [Украины] в НАТО".

16 июля в интервью телеканалу CBS советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина станет членом НАТО и это не подлежит обсуждению

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, Радослав Сикорский, вооружение, война России против Украины, саммит НАТО, членство, вступление Украины в НАТО
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