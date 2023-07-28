Сикорский: Украина уже воспринимается как член НАТО и получает больше вооружения, чем страны Альянса обязаны давать союзнику в случае агрессии против него

По словам Сикорского, до начала войны он думал, что помощь Запада Украине будет не настолько масштабной Фото: ЕРА

Он подчеркнул, что общества стран Запада не хотят непосредственного участия в войне со страной-агрессором Россией, поэтому не пойдут на это.

"Однако Украина получает даже больше вооружения, чем страны Альянса, согласно документам организации, обязаны были давать своему союзнику в случае агрессии против него. Вашингтонский договор не обязывает страны-члены вступать в войну, а только отреагировать на нее. Поэтому эта реакция есть. Поэтому в определенном смысле Украина уже сейчас воспринимается как член НАТО. В то же время формально это, так или иначе, произойдет после завершения войны", – подчеркнул Сикорский.

По его словам, до начала войны он думал, что помощь Запада Украине будет не настолько масштабной.

"Есть объективная сложность, которая заключается в том, что Запад 30 лет пожинал плоды мирной жизни и просто перестал не только производить оружие и боеприпасы, но и закрывал производственные линии. Украина постепенно получила крупные партии разного рода военной техники. Очень сложно создать логистические цепи для каждого вида БТР, танка или пусковой установки. Европа и США только сейчас ускоряются, подписывая контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса, и это, к сожалению, требует времени", – отметил Сикорский.