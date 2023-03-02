Спецслужбы РФ с помощью граждан Украины пыталась получить проектную документацию двух украинских АЭС – СБУ

Как сообщили в СБУ, эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект" (контрольный пакет акций находится в собственности государства).

"Именно тут еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Пивденноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение. Оперативники спецслужбы заранее получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением. Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения ущерба государственной, экономической и экологической безопасности Украины", – говорится в релизе.

По информации следствия, до начала войны в 2014 году почти треть акций "Энергопроекта" принадлежала российской компании, связанной со спецслужбами РФ.

Этот пакет несколько раз перепродали через офшорные компании и владельцами стали физические и юридические лица из Украины, рассказали в СБУ.

"В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные движения к проектной документации со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, суд наложил арест на нее. В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Следственно-оперативные действия продолжаются", – добавили авторы релиза.