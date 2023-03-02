Спецслужбы РФ с помощью граждан Украины пыталась получить проектную документацию двух украинских АЭС – СБУ

Как сообщили в СБУ, эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект" (контрольный пакет акций находится в собственности государства).
"Именно тут еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Пивденноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение. Оперативники спецслужбы заранее получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением. Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения ущерба государственной, экономической и экологической безопасности Украины", – говорится в релизе.
По информации следствия, до начала войны в 2014 году почти треть акций "Энергопроекта" принадлежала российской компании, связанной со спецслужбами РФ.
Этот пакет несколько раз перепродали через офшорные компании и владельцами стали физические и юридические лица из Украины, рассказали в СБУ.
"В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные движения к проектной документации со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, суд наложил арест на нее. В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Следственно-оперативные действия продолжаются", – добавили авторы релиза.
ЗАЭС находится на временно оккупированной Россией территории Запорожской области и с марта 2022 года работает под контролем российских оккупантов. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Пивденноукраинская АЭС находится в Николаевской области, эта территория подконтрольна Киеву.
19 сентября "Энергоатом" сообщил о ракетном ударе оккупантов по промышленной зоне Пивденноукраинской АЭС. Ракета упала в 300 м от ядерных реакторов и оставила воронку диаметром 4 м и глубиной 2 м. В декабре "Энергоатом" зафиксировал пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС близко к ядерной установке. 18 февраля 2023 года две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко к ПАЭС, сообщали в "Энергоатоме".