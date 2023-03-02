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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецслужбы РФ с помощью граждан Украины пыталась получить проектную документацию двух украинских АЭС – СБУ

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Российские спецслужбы хотели получить проектную документацию ЗАЭС, которая находится в оккупации, сообщили в СБУ
Российские спецслужбы хотели получить проектную документацию ЗАЭС, которая находится в оккупации, сообщили в СБУ
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины 2 марта сообщила, что пресекла попытку российских спецслужб получить проектно-конструкторскую документацию Запорожской и Пивденноукраинской атомных станций, которая разрабатывалась в Харькове.

Как сообщили в СБУ, эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект" (контрольный пакет акций находится в собственности государства).

"Именно тут еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Пивденноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение. Оперативники спецслужбы заранее получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением. Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу нанесения ущерба государственной, экономической и экологической безопасности Украины", – говорится в релизе. 

По информации следствия, до начала войны в 2014 году почти треть акций "Энергопроекта" принадлежала российской компании, связанной со спецслужбами РФ. 

Этот пакет несколько раз перепродали через офшорные компании и владельцами стали физические и юридические лица из Украины, рассказали в СБУ. 

"В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные движения к проектной документации со стороны спецслужб России. Архивная документация изъята, суд наложил арест на нее. В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Следственно-оперативные действия продолжаются", – добавили авторы релиза. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0XCqh8WaJBtDNVBRnj188nfm8g4QHiWdd1pT4URgcaSVcCwGfKzJkgJQoBU7Mbm44l

Контекст:

ЗАЭС находится на временно оккупированной Россией территории Запорожской области и с марта 2022 года работает под контролем российских оккупантов. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

Пивденноукраинская АЭС находится в Николаевской области, эта территория подконтрольна Киеву. 

19 сентября "Энергоатом" сообщил о ракетном ударе оккупантов по промышленной зоне Пивденноукраинской АЭС. Ракета упала в 300 м от ядерных реакторов и оставила воронку диаметром 4 м и глубиной 2 м. В декабре "Энергоатом" зафиксировал пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС близко к ядерной установке. 18 февраля 2023 года две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко к ПАЭС, сообщали в "Энергоатоме".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьков, экология, шпионаж, АЭС, офшор, Служба безопасности Украины, Пивденноукраинская АЭС, ЗАЭС
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