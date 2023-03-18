Страны ЕС 20 марта подпишут соглашение о закупке боеприпасов для Украины

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал агентству, что пока неизвестно, какие из 27 стран союза подпишут документ, поскольку многие из них еще изучают условия соглашения.
Предполагается, что договор о совместных закупках 155-миллиметровых артиллерийских снарядов 20 марта подпишут министры иностранных дел и обороны ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе. Первые заказы по плану могут быть размещены к концу мая, сообщил чиновник.
Другой источник подчеркнул, что "эта договоренность была достигнута очень и очень быстро". По его информации, договор намерены поддержать все страны – члены ЕС, а также Норвегия. Reuters отмечает, что Украина называет поставки 155-миллиметровых снарядов одним из главных видов поддержки, необходимых ей для борьбы с агрессий России в настоящий момент.
Обсуждение 20 марта соглашения об обеспечении Украины боеприпасами ранее анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.
Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.