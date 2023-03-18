Страны ЕС 20 марта подпишут соглашение о закупке боеприпасов для Украины

По данным НАТО, ВСУ нужно "в разы больше" боеприпасов, чем сейчас передают западные партнеры Фото: ЕРА

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал агентству, что пока неизвестно, какие из 27 стран союза подпишут документ, поскольку многие из них еще изучают условия соглашения.

Предполагается, что договор о совместных закупках 155-миллиметровых артиллерийских снарядов 20 марта подпишут министры иностранных дел и обороны ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе. Первые заказы по плану могут быть размещены к концу мая, сообщил чиновник.

Другой источник подчеркнул, что "эта договоренность была достигнута очень и очень быстро". По его информации, договор намерены поддержать все страны – члены ЕС, а также Норвегия. Reuters отмечает, что Украина называет поставки 155-миллиметровых снарядов одним из главных видов поддержки, необходимых ей для борьбы с агрессий России в настоящий момент.

Обсуждение 20 марта соглашения об обеспечении Украины боеприпасами ранее анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.