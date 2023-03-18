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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны ЕС 20 марта подпишут соглашение о закупке боеприпасов для Украины

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По данным НАТО, ВСУ нужно "в разы больше" боеприпасов, чем сейчас передают западные партнеры
По данным НАТО, ВСУ нужно "в разы больше" боеприпасов, чем сейчас передают западные партнеры
Фото: ЕРА

Представители нескольких стран Евросоюза 20 марта намерены подписать соглашение о совместной закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на источник в EC 17 марта сообщает сообщает Reuters.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал агентству, что пока неизвестно, какие из 27 стран союза подпишут документ, поскольку многие из них еще изучают условия соглашения.

Предполагается, что договор о совместных закупках 155-миллиметровых артиллерийских снарядов 20 марта подпишут министры иностранных дел и обороны ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе. Первые заказы по плану могут быть размещены к концу мая, сообщил чиновник.

Другой источник подчеркнул, что "эта договоренность была достигнута очень и очень быстро". По его информации, договор намерены поддержать все страны – члены ЕС, а также Норвегия. Reuters отмечает, что Украина называет поставки 155-миллиметровых снарядов одним из главных видов поддержки, необходимых ей для борьбы с агрессий России в настоящий момент.

Обсуждение 20 марта соглашения об обеспечении Украины боеприпасами ранее анонсировал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.

Теги: Брюссель, военная помощь, боеприпасы, саммит, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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