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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны G7 заявили о поддержке продления, полной реализации и расширения "зерновой инициативы"

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Черноморское "зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось
Черноморское "зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось
Фото: EPA

Министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" призвали продлить и расширить черноморскую "зерновую инициативу", которая позволяет экспортировать зерно и продовольствие из Украины по Черному морю. Об этом говорится в коммюнике по итогам двухдневной встречи министров в Миядзаки (Япония), сообщило 22 апреля агентство Reuters.

Министры заявили о важности соглашения, добавив, что поддерживают его "продление, полную реализацию и расширение".

Также они осудили попытки России "использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения" и вновь подтвердили приверженность "действиям солидарности и поддержке тех, кто больше всего пострадал от того, что Россия использует продовольствие в качестве оружия".

Также страны "Большой семерки" выразили готовность поддержать восстановление Украины, в том числе путем предоставления экспертизы по разминированию сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры, говорится в документе.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 28,6 млн тонн зерна.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время Кубраков сообщал, что продлили на 120 дней.

Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Большая семерка, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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