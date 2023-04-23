Страны G7 заявили о поддержке продления, полной реализации и расширения "зерновой инициативы"

Черноморское "зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года и несколько раз продлевалось Фото: EPA

Министры заявили о важности соглашения, добавив, что поддерживают его "продление, полную реализацию и расширение".

Также они осудили попытки России "использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения" и вновь подтвердили приверженность "действиям солидарности и поддержке тех, кто больше всего пострадал от того, что Россия использует продовольствие в качестве оружия".

Также страны "Большой семерки" выразили готовность поддержать восстановление Украины, в том числе путем предоставления экспертизы по разминированию сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры, говорится в документе.