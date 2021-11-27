ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики дважды открывали огонь и убили украинского военного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 26 ноября, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Марьинки Донецкой области оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки Донецкой области боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 27 ноября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1246970759128871

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Донбасс, Марьинка, ВСУ, обстрелы, война в Украине, Новомихайловка, война на Донбассе, погибшие, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (168948)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (141285)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (105762)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (87691)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (75545)
6
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (60318)
7
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (59229)
8
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (48503)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS