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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Три дня искали госпиталь". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта

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Раненым российским оккупантам не хватает мест в госпиталях
Раненым российским оккупантам не хватает мест в госпиталях
Фото: EPA

Российский оккупант по телефону пожаловался знакомому на переполненные ранеными военнослужащими госпитали. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook 9 января.

"Я не знаю, братуха... Тут, короче, в госпитале – как в тюрьме. Как на срочке, ни выйти, ни зайти. Во-первых, увези, короче... Три дня в госпиталь нах...й по всей России – понял? В каждый город заезжали, все госпитали переполненные", – сказал он.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов.

В роддоме Антрацита Луганской области оккупанты устроили госпиталь для своих раненых военных, так как обычных больниц для них не хватает, а беременных женщин вывезли в Луганск.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/5657609941018394/

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: раненые, госпиталь, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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