"Три дня искали госпиталь". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта

"Я не знаю, братуха... Тут, короче, в госпитале – как в тюрьме. Как на срочке, ни выйти, ни зайти. Во-первых, увези, короче... Три дня в госпиталь нах...й по всей России – понял? В каждый город заезжали, все госпитали переполненные", – сказал он.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов.
В роддоме Антрацита Луганской области оккупанты устроили госпиталь для своих раненых военных, так как обычных больниц для них не хватает, а беременных женщин вывезли в Луганск.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.