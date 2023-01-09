"Три дня искали госпиталь". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта

"Я не знаю, братуха... Тут, короче, в госпитале – как в тюрьме. Как на срочке, ни выйти, ни зайти. Во-первых, увези, короче... Три дня в госпиталь нах...й по всей России – понял? В каждый город заезжали, все госпитали переполненные", – сказал он.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в больницу Лисичанска только за неделю доставили около 300 раненых оккупантов.

В роддоме Антрацита Луганской области оккупанты устроили госпиталь для своих раненых военных, так как обычных больниц для них не хватает, а беременных женщин вывезли в Луганск.