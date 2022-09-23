Труханов: В России растет недовольство. Надежда на то, что какие-то силы поймут и начнут там противостояние

Он упомянул успех украинских военных на харьковском направлении.
"Я не владею полной ситуацией, но уверен, что военные показали свои способности. И мы сегодня воюем гораздо лучше... Во-первых, у нас сумасшедшая мотивация. Мы боремся за свою землю. Во-вторых, наша армия более маневренна. Дано право принимать решения командирам, которые видят, как это правильно делать", – сказал Труханов.
В результате, отметил он, украинские военные "успешнее, маневреннее, оперативнее во всех направлениях".
"Параллельно с этим просачивается из прессы, что растет все больше недовольство в стране-агрессоре. Может быть, люди открывают глаза… Те, кто не закрыл их окончательно. И надежда на то, что все-таки какие-то силы там поймут и тоже поднимут противостояние. В том числе и в Беларуси достаточно мощные были оппозиционные силы. Это тоже облегчит наши действия боевые здесь", – сказал мэр Одессы.
По его мнению, если удастся "соединить комбинированно" успешную военную операцию украинской армии, противостояние россиян внутри своей страны и продолжение санкций против РФ, то оккупантов выгонят из Украины.
"Но для этого нужно продолжать единство, с которым мы жили в первые дни войны, в первые месяцы, когда это был кулак... Я хочу, чтобы мы его и дальше сохраняли. Потому что все больше начинаем уже говорить о политике, все больше начинаем спорить..." – отметил Труханов.
Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля.
21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе эти ограничения не зафиксированы.
После обнародования указа по всей России начались акции против частичной мобилизации. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны минимум 1330 человек в 42 городах.