Труханов: В России растет недовольство. Надежда на то, что какие-то силы поймут и начнут там противостояние

Труханов о россиянах: Может быть, люди открывают глаза… Те, кто не закрыл их окончательно Фото: omr.gov.ua

Он упомянул успех украинских военных на харьковском направлении.

"Я не владею полной ситуацией, но уверен, что военные показали свои способности. И мы сегодня воюем гораздо лучше... Во-первых, у нас сумасшедшая мотивация. Мы боремся за свою землю. Во-вторых, наша армия более маневренна. Дано право принимать решения командирам, которые видят, как это правильно делать", – сказал Труханов.

В результате, отметил он, украинские военные "успешнее, маневреннее, оперативнее во всех направлениях".

"Параллельно с этим просачивается из прессы, что растет все больше недовольство в стране-агрессоре. Может быть, люди открывают глаза… Те, кто не закрыл их окончательно. И надежда на то, что все-таки какие-то силы там поймут и тоже поднимут противостояние. В том числе и в Беларуси достаточно мощные были оппозиционные силы. Это тоже облегчит наши действия боевые здесь", – сказал мэр Одессы.

По его мнению, если удастся "соединить комбинированно" успешную военную операцию украинской армии, противостояние россиян внутри своей страны и продолжение санкций против РФ, то оккупантов выгонят из Украины.

"Но для этого нужно продолжать единство, с которым мы жили в первые дни войны, в первые месяцы, когда это был кулак... Я хочу, чтобы мы его и дальше сохраняли. Потому что все больше начинаем уже говорить о политике, все больше начинаем спорить..." – отметил Труханов.

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