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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина – это закрытый вопрос". Кадыров начал угрожать Польше

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Кадыров Польше: После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны
Кадыров – Польше: После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны
Фото: EPA

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением на Польшу. Заявление он опубликовал 25 мая в своем Telegram.

"Хочу вам разъяснить ситуацию, которая находится на территории Украины, дон. Луганск и Донецк, дон, проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы. Уже в Северодонецк, дон, почти они зашли и в Лисичанск зашли", – заявил политик. 

По его мнению, "если человек не прав или государство, то так всегда и бывает".

"Украина – это закрытый вопрос, дон. Мне интересна Польша, дон, чего она добивается? После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны, дон. Лучше заберите свое оружие и своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла, дон. Мы это просто не оставим, имейте в виду, дон. У чеченцев особенно есть хорошая практика, дон, все, что сделано, возвращается обратно. Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством играть", – сказал Кадыров. 

Он также заявил, что западноевропейские политики "стараются во всех грехах обвинить нашего дорогого президента".

"Мы за своим президентом – за президентом, рядом с президентом, впереди президента, вокруг президента, дон", – добавил он.

По мнению Кадырова, "Россия всегда выигрывала все войны" и "Украину скоро заберем полностью", а президент Владимир Зеленский согласится с условиями российского президента Владимира Путина. 

По данным Луганской облгосадминистрации, в Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, но Северодонецк и Лисичанск – под контролем украинских войск

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Теги: Польша, Чечня, Рамзан Кадыров, Северодонецк, Лисичанск, война России против Украины
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