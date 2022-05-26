"Украина – это закрытый вопрос". Кадыров начал угрожать Польше

Кадыров – Польше: После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны Фото: EPA

"Хочу вам разъяснить ситуацию, которая находится на территории Украины, дон. Луганск и Донецк, дон, проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные, лучшие бойцы. Уже в Северодонецк, дон, почти они зашли и в Лисичанск зашли", – заявил политик.

По его мнению, "если человек не прав или государство, то так всегда и бывает".

"Украина – это закрытый вопрос, дон. Мне интересна Польша, дон, чего она добивается? После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что вы способны, дон. Лучше заберите свое оружие и своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла, дон. Мы это просто не оставим, имейте в виду, дон. У чеченцев особенно есть хорошая практика, дон, все, что сделано, возвращается обратно. Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством играть", – сказал Кадыров.

Он также заявил, что западноевропейские политики "стараются во всех грехах обвинить нашего дорогого президента".

"Мы за своим президентом – за президентом, рядом с президентом, впереди президента, вокруг президента, дон", – добавил он.

По мнению Кадырова, "Россия всегда выигрывала все войны" и "Украину скоро заберем полностью", а президент Владимир Зеленский согласится с условиями российского президента Владимира Путина.

По данным Луганской облгосадминистрации, в Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, но Северодонецк и Лисичанск – под контролем украинских войск.