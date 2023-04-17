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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не видит признаков наличия на фронте китайского вооружения – Данилов

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Данилов: Позиция Китая нейтральна он не поддерживает ни одну, ни другую сторону
Данилов: Позиция Китая нейтральна – он не поддерживает ни одну, ни другую сторону
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина на данный момент не видит признаков наличия на фронте китайского вооружения. Об этом в опубликованном 16 апреля интервью ТСН заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Если бы оно тут появилось… Вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально с вопросом, почему так произошло, и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", – сказал Данилов.

Он отметил, что если российские оккупанты начнут использовать оружие из Китая, Украина сразу проинформирует об этом мировое сообщество.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "позиция Китая нейтральна – он не поддерживает ни одну, ни другую сторону".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта. 

30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.

В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.

14 апреля Цинь Ган заявил, что КНР не будет продавать оружие в Россию (равно как и в Украину) и будет регулировать экспорт товаров гражданского и военного назначения.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, оружие, вооружение, война России против Украины, Алексей Данилов
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