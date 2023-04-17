Украина не видит признаков наличия на фронте китайского вооружения – Данилов

Данилов: Позиция Китая нейтральна – он не поддерживает ни одну, ни другую сторону Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Если бы оно тут появилось… Вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально с вопросом, почему так произошло, и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", – сказал Данилов.

Он отметил, что если российские оккупанты начнут использовать оружие из Китая, Украина сразу проинформирует об этом мировое сообщество.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "позиция Китая нейтральна – он не поддерживает ни одну, ни другую сторону".