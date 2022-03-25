Украина призвала страны ЕС усилить торговую блокаду России – Министерство инфраструктуры

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах", – отметили в МИУ.
В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому cоюзу полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью; заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского союза и через его границы; запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.
"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессора товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", – добавили в Мининфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чтобы гневы пропустить в Россию и Беларусь грузовики из Европы, украинские и польские активисты в марте блокировали проезд фур с белорусскими и российскими номерами. 13 марта из-за этого очередь из грузовиков на одном из пунктов пропуска растянулась на 28 км.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие – ввели против РФ несколько пакетов санкций. В санкционные списки попал и президент РФ Владимир Путин.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.