Украина призвала страны ЕС усилить торговую блокаду России – Министерство инфраструктуры

Украинские и польские активисты в марте блокировали проезд фур с белорусскими и российскими номерами через границу Фото: Ирина Земляная / 24tv.ua

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах", – отметили в МИУ.

В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому cоюзу полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью; заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского союза и через его границы; запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессора товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", – добавили в Мининфраструктуры.

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