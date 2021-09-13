Украине следует готовиться к отражению российской агрессии сразу с трех направлений – Смешко

"Фактически наша граница является новой военной опасностью. Мы подковой уже опоясаны. И не забывайте, что белорусская армия исторически проходила выучку в России. Мы фактически уже в тисках. На территории Беларуси уже и так была создана военно-воздушная база, имеющая запасное вооружение для наступательных операций на прибалтийском направлении и украинском. А сейчас уже перешло в плоскость совместных учений и совершенствования навыков как единого механизма", – сказал он.
Экс-глава СБУ считает, что в российско-белорусских военных учениях "оборонного ничего нет, там все наступательное".
"Немедленно нужно отрабатывать концепцию, какова конфигурация наших вооруженных сил будет в оборонной операции, если мы будем атакованы с трех направлений этих тисков. Какие у нас силы, если у нас союзников нет? Какая должна быть глубоко эшелонированная оборона? Нужно готовиться к этой операции, чтобы был нанесен такой урон наступательным частям, что долго продолжать не смогли бы", – объяснил Смешко.
По его словам, "завоевать и держать под контролем крупнейшую территорию Европы с 40-миллионным населением для страны, где 140 млн населения и максимум 150 тыс. подготовленных, невозможно на долгую перспективу, это катастрофа".
"Но нам от этого не легче", – подчеркнул Смешко.
В июне считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что населению страны следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать", – говорил он.
В июле Лукашенко заявлял о готовности разместить в Беларуси "все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений", если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА. В то же время он подчеркивал, что сейчас в этом нет необходимости.
1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и "самого важного" вооружения ПВО из Российской Федерации.
9 сентября начались масштабные учения "Запад 2021", в которых, кроме белорусских и российских военных, принимают участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проводят на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.
Активная фаза учений проходит с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
На учениях отрабатывают сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства" России и Беларуси.