Украине следует готовиться к отражению российской агрессии сразу с трех направлений – Смешко

"Фактически наша граница является новой военной опасностью. Мы подковой уже опоясаны. И не забывайте, что белорусская армия исторически проходила выучку в России. Мы фактически уже в тисках. На территории Беларуси уже и так была создана военно-воздушная база, имеющая запасное вооружение для наступательных операций на прибалтийском направлении и украинском. А сейчас уже перешло в плоскость совместных учений и совершенствования навыков как единого механизма", – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что в российско-белорусских военных учениях "оборонного ничего нет, там все наступательное".

"Немедленно нужно отрабатывать концепцию, какова конфигурация наших вооруженных сил будет в оборонной операции, если мы будем атакованы с трех направлений этих тисков. Какие у нас силы, если у нас союзников нет? Какая должна быть глубоко эшелонированная оборона? Нужно готовиться к этой операции, чтобы был нанесен такой урон наступательным частям, что долго продолжать не смогли бы", – объяснил Смешко.

По его словам, "завоевать и держать под контролем крупнейшую территорию Европы с 40-миллионным населением для страны, где 140 млн населения и максимум 150 тыс. подготовленных, невозможно на долгую перспективу, это катастрофа".

"Но нам от этого не легче", – подчеркнул Смешко.