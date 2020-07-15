Украинская артиллерия отработала уничтожение условного десанта противника

Боевые стрельбы по морским надводным целям проводились в том числе и в ночное время.

В ходе учений был отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья Фото: 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України / Facebook

Артиллеристы Военно-морских сил ВСУ отработали уничтожение условного десанта противника. Об этом 15 июля в Facebook сообщает 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины.

В ходе учений был отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск.

Накануне выполнения огневых задач была проведена разведка условного противника, определены координаты целей, велась разведка местности и районов выполнения задач.

Особенностью этих учений стало проведение боевых стрельб в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.