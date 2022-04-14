Украинские десантники сообщили об освобождении от оккупантов населенных пунктов на юге Украины

Российская армия понесла потери в боях с украинскими военными на юге Украины и отступила Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook

"Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ провели блестящую операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации. Действовали львовские десантники очень успешно. В частности, заблаговременно провели необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовые подразделения провели наступательные действия", – сообщили в Генштабе.

Когда и где именно бойцы ДШВ провели операцию, в релизе не уточняется, но сказано, что это было недавно.

"Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", – добавили авторы сообщения.

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