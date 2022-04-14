Украинские десантники сообщили об освобождении от оккупантов населенных пунктов на юге Украины

"Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ провели блестящую операция по уничтожению сил подразделений ВС Российской Федерации. Действовали львовские десантники очень успешно. В частности, заблаговременно провели необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовые подразделения провели наступательные действия", – сообщили в Генштабе.
Когда и где именно бойцы ДШВ провели операцию, в релизе не уточняется, но сказано, что это было недавно.
"Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", – добавили авторы сообщения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Сегодня идет 50-й день этой фазы войны. Россия вывела свои войска с Киевской, Черниговской и Сумской областей, потери личного состава армии РФ составили 19,9 тыс.
По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Также ведутся бои на юге страны. 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины на следующей неделе.