Украинские следователи проверяют данные о 55 пыточных, устроенных российскими оккупантами – Офис генпрокурора

По его словам, после деоккупации территорий выявляется множество фактов жестокого обращения с населением и обнаружение мест незаконного содержания и пыток людей.

"На территории Киевской области в настоящее время правоохранители обнаружили восемь системных пыточных, через которые прошли десятки людей и около 30 из них были убиты по результатам пребывания в этих застенках. На деоккупированной территории Харьковской области в настоящее время подтверждено существование 21 пыточной. В настоящее время уже допрошены 112 пострадавших, которые находились в этих местах", – отметил представитель Офиса генерального прокурора Денис Лысенко.

В Херсонской области подтверждено существование 11 пыточных и восьми мест массового незаконного содержания граждан. К настоящему времени уже установлено 600 пострадавших, которые находились в этих местах, сказал он. Большая часть из них допрошена и признана потерпевшими в процессуальном порядке.

Он отметил, что в настоящее время правоохранители проверяют информацию о функционировании 55 мест незаконного содержания граждан и пыточных на освобожденных территориях. По данным правоохранителей, еще около 60 таких мест сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Обстоятельства их функционирования также исследуются, однако есть некоторые особенности, сказал Лысенко.