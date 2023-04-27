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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские следователи проверяют данные о 55 пыточных, устроенных российскими оккупантами – Офис генпрокурора

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Правоохранители изучают информацию о десятках пыточных, которые устраивали россияне
Правоохранители изучают информацию о десятках пыточных, которые устраивали россияне
Фото: mediacenter.org.ua

На деоккупированных территориях Украины подтверждено существование 40 пыточных, устроенных оккупантами. Следователи проводят проверку функционирования еще 55 пыточных и мест массового незаконного содержания граждан. Об этом рассказал представитель Офиса генерального прокурора Денис Лысенко на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 27 апреля.

По его словам, после деоккупации территорий выявляется множество фактов жестокого обращения с населением и обнаружение мест незаконного содержания и пыток людей.

"На территории Киевской области в настоящее время правоохранители обнаружили восемь системных пыточных, через которые прошли десятки людей и около 30 из них были убиты по результатам пребывания в этих застенках. На деоккупированной территории Харьковской области в настоящее время подтверждено существование 21 пыточной. В настоящее время уже допрошены 112 пострадавших, которые находились в этих местах", – отметил представитель Офиса генерального прокурора Денис Лысенко.

В Херсонской области подтверждено существование 11 пыточных и восьми мест массового незаконного содержания граждан. К настоящему времени уже установлено 600 пострадавших, которые находились в этих местах, сказал он. Большая часть из них допрошена и признана потерпевшими в процессуальном порядке.

Он отметил, что в настоящее время правоохранители проверяют информацию о функционировании 55 мест незаконного содержания граждан и пыточных на освобожденных территориях. По данным правоохранителей, еще около 60 таких мест сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Обстоятельства их функционирования также исследуются, однако есть некоторые особенности, сказал Лысенко.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

После освобождения на побывавших в оккупации территориях обнаруживались места массовых захоронений убитых оккупантами людей, а также пыточные и места незаконного содержания местных жителей. Международная группа юристов Mobile Justice Team заявила 2 марта, что пыточные на захваченных территориях Украины были частью масштабного плана России.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсонская область, Киевская область, Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты, деоккупация
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