Украинские следователи проверяют данные о 55 пыточных, устроенных российскими оккупантами – Офис генпрокурора

По его словам, после деоккупации территорий выявляется множество фактов жестокого обращения с населением и обнаружение мест незаконного содержания и пыток людей.
"На территории Киевской области в настоящее время правоохранители обнаружили восемь системных пыточных, через которые прошли десятки людей и около 30 из них были убиты по результатам пребывания в этих застенках. На деоккупированной территории Харьковской области в настоящее время подтверждено существование 21 пыточной. В настоящее время уже допрошены 112 пострадавших, которые находились в этих местах", – отметил представитель Офиса генерального прокурора Денис Лысенко.
В Херсонской области подтверждено существование 11 пыточных и восьми мест массового незаконного содержания граждан. К настоящему времени уже установлено 600 пострадавших, которые находились в этих местах, сказал он. Большая часть из них допрошена и признана потерпевшими в процессуальном порядке.
Он отметил, что в настоящее время правоохранители проверяют информацию о функционировании 55 мест незаконного содержания граждан и пыточных на освобожденных территориях. По данным правоохранителей, еще около 60 таких мест сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Обстоятельства их функционирования также исследуются, однако есть некоторые особенности, сказал Лысенко.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
После освобождения на побывавших в оккупации территориях обнаруживались места массовых захоронений убитых оккупантами людей, а также пыточные и места незаконного содержания местных жителей. Международная группа юристов Mobile Justice Team заявила 2 марта, что пыточные на захваченных территориях Украины были частью масштабного плана России.