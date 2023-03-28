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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники получили беспилотник "Эльф" от "Стального фронта"

"Эльф" оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров
"Эльф" оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Украинские военные получили беспилотник "Эльф" – дрон с надежной навигацией, способный пролететь более 100 км. Его приобрела для бойцов компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", сообщили 28 марта в пресс-службе Фонда.

"Мы были поражены этим дроном. Первая его главная особенность – он очень РЭБ-устойчив (устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника. – "ГОРДОН") и может пролетать с навигацией там, где этого не могут делать другие борты. Плюс у него дальность на 70 километров в одну сторону", – цитирует  пресс-служба одного из военнослужащих.

Он отметил, что для военных чрезвычайно важными характеристиками беспилотников являются компактность, а также скорость запуска и сбора, потому что в условиях, где они применяются, нужно действовать максимально быстро. Кроме того, необходимой характеристикой является навигация и хорошая связь с бортом. 

"Эльф" – это дальний разведчик в режиме фотолета. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, за счет этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200–300 метров. Этот борт приобрели благодаря "Стальному фронту" [Рината] Ахметова, а теперь он будет помогать ребятам", – рассказал директор ООО "Эльф Системс" Владимир Варванский.

Фото: пресс-служба "Метинвеста"
Фото: пресс-служба "Метинвеста"

Контекст:

С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь Украине более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов и отметила, что такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Также компания передала бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Теги: военные, военная помощь, Метинвест, помощь, беспилотники, разведчики, ВСУ, война России против Украины
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