Украинские защитники получили беспилотник "Эльф" от "Стального фронта"

"Мы были поражены этим дроном. Первая его главная особенность – он очень РЭБ-устойчив (устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника. – "ГОРДОН") и может пролетать с навигацией там, где этого не могут делать другие борты. Плюс у него дальность на 70 километров в одну сторону", – цитирует пресс-служба одного из военнослужащих.
Он отметил, что для военных чрезвычайно важными характеристиками беспилотников являются компактность, а также скорость запуска и сбора, потому что в условиях, где они применяются, нужно действовать максимально быстро. Кроме того, необходимой характеристикой является навигация и хорошая связь с бортом.
"Эльф" – это дальний разведчик в режиме фотолета. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, за счет этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200–300 метров. Этот борт приобрели благодаря "Стальному фронту" [Рината] Ахметова, а теперь он будет помогать ребятам", – рассказал директор ООО "Эльф Системс" Владимир Варванский.
С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь Украине более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов и отметила, что такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.
Также компания передала бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.