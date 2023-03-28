Украинские защитники получили беспилотник "Эльф" от "Стального фронта"

"Эльф" оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров Фото: пресс-служба "Метинвеста"

"Мы были поражены этим дроном. Первая его главная особенность – он очень РЭБ-устойчив (устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника. – "ГОРДОН") и может пролетать с навигацией там, где этого не могут делать другие борты. Плюс у него дальность на 70 километров в одну сторону", – цитирует пресс-служба одного из военнослужащих.

Он отметил, что для военных чрезвычайно важными характеристиками беспилотников являются компактность, а также скорость запуска и сбора, потому что в условиях, где они применяются, нужно действовать максимально быстро. Кроме того, необходимой характеристикой является навигация и хорошая связь с бортом.

"Эльф" – это дальний разведчик в режиме фотолета. Он оснащен защищенной GVS-системой и может работать до двух часов в воздухе с дальностью до 70 километров на вражеских территориях. У него хорошая аэродинамика и очень малая скорость, за счет этого его почти не слышно в воздухе уже с высоты 200–300 метров. Этот борт приобрели благодаря "Стальному фронту" [Рината] Ахметова, а теперь он будет помогать ребятам", – рассказал директор ООО "Эльф Системс" Владимир Варванский.

Фото: пресс-служба "Метинвеста"