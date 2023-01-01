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Умерла 22-летняя девушка, пострадавшая в результате ракетного удара по Хмельницкому – ОВА

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Ракетный удар оккупантов по Хмельницкому 31 декабря унес жизнь 22-летней девушки
Ракетный удар оккупантов по Хмельницкому 31 декабря унес жизнь 22-летней девушки
Головне управління ДСНС у Хмельницькій області / Facebook

Одна из пострадавших, которая была ранена в Хмельницком в результате российских обстрелов 31 декабря, умерла, сообщил 1 января в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была доставлена в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", – написал глава ОВА.

31 декабря Гамалий сообщал о госпитализации восьми человек в результате российского ракетного удара по Хмельницкому.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12. Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.

В Киеве повреждена гостиница и дворец "Украина", две школы, жилые дома, один человек погиб, 20 ранены. Среди пострадавших – журналист из Японии.

В Запорожье в результате удара ракеты четверо раненых, среди них беременная женщина и 14-летняя девочка. В Николаеве – семеро пострадавших.

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