Умерла 22-летняя девушка, пострадавшая в результате ракетного удара по Хмельницкому – ОВА

Ракетный удар оккупантов по Хмельницкому 31 декабря унес жизнь 22-летней девушки Головне управління ДСНС у Хмельницькій області / Facebook

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была доставлена в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм", – написал глава ОВА.

31 декабря Гамалий сообщал о госпитализации восьми человек в результате российского ракетного удара по Хмельницкому.