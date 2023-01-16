В ближайшие полгода Россия попытается перехватить инициативу в войне с Украиной – ISW

Аналитики ISW считают, что Путин не изменил своих целей на войну в Украине Фото: ЕРА

"Кремль, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины", – сказано в отчете.

В ISW отметили, что Россия так и не смогла достичь большинства своих основных целей в Украине – в частности, захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать оккупированные территории в Харьковской области и Херсон. При этом удары по критической инфраструктуре Украины не дали существенных оперативных результатов и не деморализовали украинское общество.

В то же время аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин не изменил своих целей на войну, поскольку "появляются свидетельства того, что он меняет фундаментальные аспекты подхода России к войне".

В ISW выделили несколько новых направлений в действиях властей РФ:

Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил;

вооруженные силы РФ сохраняют мобилизованный личный состав для использования в будущем – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправляли неподготовленных мобилизованных;

Россия пытается "оживить" свою оборонно-промышленную базу;

Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине;

Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)