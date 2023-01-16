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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшие полгода Россия попытается перехватить инициативу в войне с Украиной – ISW

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Аналитики ISW считают, что Путин не изменил своих целей на войну в Украине
Аналитики ISW считают, что Путин не изменил своих целей на войну в Украине
Фото: ЕРА

В ближайшие полгода Россия попытается перехватить инициативу в войне с Украиной. Об этом говорится в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 15 января.

"Кремль, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины", – сказано в отчете.

В ISW отметили, что Россия так и не смогла достичь большинства своих основных целей в Украине – в частности, захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать оккупированные территории в Харьковской области и Херсон. При этом удары по критической инфраструктуре Украины не дали существенных оперативных результатов и не деморализовали украинское общество.

В то же время аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин не изменил своих целей на войну, поскольку "появляются свидетельства того, что он меняет фундаментальные аспекты подхода России к войне".

В ISW выделили несколько новых направлений в действиях властей РФ:

  • Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил;
  • вооруженные силы РФ сохраняют мобилизованный личный состав для использования в будущем – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 года на фронт отправляли неподготовленных мобилизованных;
  • Россия пытается "оживить" свою оборонно-промышленную базу;
  • Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине;
  • Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Уже 21 сентября глава Кремля объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк 9 января заявил, что новая мобилизация в РФ не остановит контрнаступление Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, вторжение, война России против Украины, ISW
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