В Черном море сейчас находится два носителя крылатых ракет типа "Калибр" – Генштаб ВСУ

По информации ОК "Юг", у оккупантов готовы к удару с моря 24 крылатые ракеты Фото: EPA (архив)

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В пресс-службе оперативного командования ВСУ "Юг" вечером 2 июля писали, что в корабельной группировке вражеского флота произошли "количественно-качественные изменения". "Теперь на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, и два больших десантных корабля", – говорилось в сообщении. В командовании не уточнили, речь о группировке только в Черном или Черном и Азовском морях.

По информации Генштаба ВСУ, на южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на том, чтобы не дать украинским военным продвинуться на вероятных направлениях наступления. Россияне совершали систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.

"Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении", – добавили в Генштабе.

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