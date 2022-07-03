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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море сейчас находится два носителя крылатых ракет типа "Калибр" – Генштаб ВСУ

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По информации ОК "Юг", у оккупантов готовы к удару с моря 24 крылатые ракеты
По информации ОК "Юг", у оккупантов готовы к удару с моря 24 крылатые ракеты
Фото: EPA (архив)

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 июля.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении. 

В пресс-службе оперативного командования ВСУ "Юг" вечером 2 июля писали, что в корабельной группировке вражеского флота произошли "количественно-качественные изменения". "Теперь на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, и два больших десантных корабля", – говорилось в сообщении. В командовании не уточнили, речь о группировке только в Черном или Черном и Азовском морях. 

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По информации Генштаба ВСУ, на южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на том, чтобы не дать украинским военным продвинуться на вероятных направлениях наступления. Россияне совершали систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.

"Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении", – добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По состоянию на 2 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ достигли 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, корабль, война России против Украины, ракеты, блокирование, корабли, море, российские оккупанты
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