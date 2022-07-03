В Черном море сейчас находится два носителя крылатых ракет типа "Калибр" – Генштаб ВСУ

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
В пресс-службе оперативного командования ВСУ "Юг" вечером 2 июля писали, что в корабельной группировке вражеского флота произошли "количественно-качественные изменения". "Теперь на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, и два больших десантных корабля", – говорилось в сообщении. В командовании не уточнили, речь о группировке только в Черном или Черном и Азовском морях.
По информации Генштаба ВСУ, на южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на том, чтобы не дать украинским военным продвинуться на вероятных направлениях наступления. Россияне совершали систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка.
"Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении", – добавили в Генштабе.
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По состоянию на 2 июля, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ достигли 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".