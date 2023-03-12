В Харькове заработало метро, остановившееся после ракетного удара 9 марта

Поезда будут ходить раз в 15 минут Фото: Харківський метрополітен / Telegram

Как проинформировали в департаменте инфраструктуры, интервал движения поездов составит 15 минут. Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать, мэрия опубликовала расписание автобусов, которые частично дублируют маршруты электротранспорта.

Утром администрация подземки в Telegram подтвердила, что поезда будут ходить с задержкой на всех трех ветках. Там призвали пассажиров отнестись к этому с пониманием

Накануне глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов проинформировал, что энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова, который был обесточен почти двое суток.

Городской голова Игорь Терехов сообщал, что в результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла.

Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей.