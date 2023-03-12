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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове заработало метро, остановившееся после ракетного удара 9 марта

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Поезда будут ходить раз в 15 минут
Поезда будут ходить раз в 15 минут
Фото: Харківський метрополітен / Telegram

В Харькове с утра 12 марта возобновляется движение поездов в метрополитене. Об этом Харьковский городской совет сообщил в Telegram.

Как проинформировали в департаменте инфраструктуры, интервал движения поездов составит 15 минут. Трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать, мэрия опубликовала расписание автобусов, которые частично дублируют маршруты электротранспорта.

Утром администрация подземки в Telegram подтвердила, что поезда будут ходить с задержкой на всех трех ветках. Там призвали пассажиров отнестись к этому с пониманием

Накануне глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов проинформировал, что энергетики полностью восстановили электроснабжение Харькова, который был обесточен почти двое суток.

Городской голова Игорь Терехов сообщал, что в результате попаданий российских ракет 9 марта в Харькове не было воды, света и тепла.

Синегубов 10 марта заявлял, что в Харькове без электричества были почти 500 тыс. потребителей.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Теги: Харьков, метро, электричество, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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