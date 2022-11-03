В Харьковской области за сутки под обстрелом погибла пожилая женщина, еще два человека взорвались на минах во время сельхозработ – ОВА

В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском – ранены еще пять мирных жителей Фото: Олег Синєгубов / Telegram

По его данным, удар по Харькову вечером 2 ноября был нанесен тремя ракетами С-300. В Киевском районе города одна ракета повредила хозяйственную постройку и троллейбус, остальные попали в землю, говорится в сообщении.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском – получили ранения пять мирных жителей.

Синегубов проинформировал, что за сутки специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Но минная опасность в области остается очень высокой.

"Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн, 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб", – написал глава ОВА.