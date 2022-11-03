В Харьковской области за сутки под обстрелом погибла пожилая женщина, еще два человека взорвались на минах во время сельхозработ – ОВА

По его данным, удар по Харькову вечером 2 ноября был нанесен тремя ракетами С-300. В Киевском районе города одна ракета повредила хозяйственную постройку и троллейбус, остальные попали в землю, говорится в сообщении.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском – получили ранения пять мирных жителей.
Синегубов проинформировал, что за сутки специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Но минная опасность в области остается очень высокой.
"Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн, 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб", – написал глава ОВА.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.