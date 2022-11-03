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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки под обстрелом погибла пожилая женщина, еще два человека взорвались на минах во время сельхозработ – ОВА

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В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском ранены еще пять мирных жителей
В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском – ранены еще пять мирных жителей
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

В течение суток российская армия обстреляла Харьков и несколько населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 3 ноября сообщил в Telegram.

По его данным, удар по Харькову вечером 2 ноября был нанесен тремя ракетами С-300. В Киевском районе города одна ракета повредила хозяйственную постройку и троллейбус, остальные попали в землю, говорится в сообщении.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе один человек госпитализирован с ранениями, в Чугуевском – получили ранения пять мирных жителей.

Синегубов проинформировал, что за сутки специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 754 взрывоопасных предмета. Но минная опасность в области остается очень высокой.

"Вчера возле села Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн, 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле села Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб", – написал глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, Купянск, обстрелы, война России против Украины, С-300, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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