В Киевской области сегодня могут быть слышны взрывы – ОВА

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Там сегодня, 16 февраля, будут производиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", – говорится в сообщении.
В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.