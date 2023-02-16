В Киевской области сегодня могут быть слышны взрывы – ОВА

Саперы ликвидируют российские мины и боеприпасы в Киевской области Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Там сегодня, 16 февраля, будут производиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", – говорится в сообщении.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.