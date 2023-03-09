В Киевской области ввели экстренные отключения света

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В Киеве сегодня ранним утром раздались взрывы. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице также применили экстренные отключения энергоснабжения, без света примерно 15% потребителей.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был в ночь на 16 февраля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. После этого таких ракетных ударов по Украине не было, в ВСУ предполагали, что оккупанты ищут новую тактику и могут отказаться от массированных атак.

В ночь на 9 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Она продолжается до сих пор. В ряде регионов сообщили о звуках взрывов. Официально прилеты подтвердило руководство Одесской и Харьковской областей.

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по региону, попали в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадавших, по его информации, нет. По Харьковской области, как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли примерно 15 ударов, они атаковали энергетическую инфраструктуру. В Харькове перебои с электроснабжением.