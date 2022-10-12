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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В координационном штабе рассказали об освобожденных из плена 11 октября защитниках Украины

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В ходе обмена вернули троих офицеров, 28 солдат и матроса
В ходе обмена вернули троих офицеров, 28 солдат и матроса
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали об освобожденных из российского плена 11 октября украинских военнослужащих. Об этом пресс-служба штаба сообщила в Telegram.

Из плена РФ были освобождены 32 украинских защитника: три офицера, один матрос и 28 солдат.

"Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72-й, 24-й и 58-й отдельным механизированным бригадам, 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ведется подготовка к следующим обменам.

"Украина делает все возможное, чтобы каждый наш Защитник был найден и освобожден из плена", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, пленные, война России против Украины
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