В координационном штабе рассказали об освобожденных из плена 11 октября защитниках Украины

Из плена РФ были освобождены 32 украинских защитника: три офицера, один матрос и 28 солдат.
"Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72-й, 24-й и 58-й отдельным механизированным бригадам, 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год", – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что ведется подготовка к следующим обменам.
"Украина делает все возможное, чтобы каждый наш Защитник был найден и освобожден из плена", – добавили в пресс-службе.
По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.