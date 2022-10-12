В координационном штабе рассказали об освобожденных из плена 11 октября защитниках Украины

В ходе обмена вернули троих офицеров, 28 солдат и матроса Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Из плена РФ были освобождены 32 украинских защитника: три офицера, один матрос и 28 солдат.

"Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72-й, 24-й и 58-й отдельным механизированным бригадам, 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ведется подготовка к следующим обменам.

"Украина делает все возможное, чтобы каждый наш Защитник был найден и освобожден из плена", – добавили в пресс-службе.