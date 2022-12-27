В Минобороны показали, как украинские снайперы уничтожают российских оккупантов. Видео

Ведомство опубликовало видео, как бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода "точными выстрелами отправляют в один конец российских оккупантов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны (ISW) 25 декабря.