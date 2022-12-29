В Минобороны Украины ответили на заявления Беларуси о падении украинской ракеты на ее территории

"Белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением 29 декабря воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, выпущенной, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины", – говорится в заявлении.

В Минобороны напомнили, что сегодня РФ совершила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.

"По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32, противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также дронами Shahed-131/136. Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты С-300", – заявили в ведомстве.

В результате российских ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Пострадали мирные люди.

"Мир не может стоять в стороне от этих преступлений. Так называемые нейтральность, осторожность и воздержание – это поддержка государства-террориста. Международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить Россию возможностей продолжать варварство и ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины", – говорится в заявлении.

Украина продолжает сопротивление российской агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, подчеркнули в пресс-службе.

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси. Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме", – заявили в Минобороны.