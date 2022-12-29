В Минобороны Украины ответили на заявления Беларуси о падении украинской ракеты на ее территории

"Белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением 29 декабря воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, выпущенной, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины", – говорится в заявлении.
В Минобороны напомнили, что сегодня РФ совершила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины.
"По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32, противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также дронами Shahed-131/136. Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты С-300", – заявили в ведомстве.
В результате российских ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. Пострадали мирные люди.
"Мир не может стоять в стороне от этих преступлений. Так называемые нейтральность, осторожность и воздержание – это поддержка государства-террориста. Международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить Россию возможностей продолжать варварство и ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины", – говорится в заявлении.
Украина продолжает сопротивление российской агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, подчеркнули в пресс-службе.
"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси. Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме", – заявили в Минобороны.
29 декабря СМИ и Telegram-каналы сообщили о падении ракеты на территории Беларуси. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету и министерству обороны Беларуси установить причины падения ракеты. Белорусское следствие выдвинуло две версии. По одной из них, речь идет об "аналогичном недавнем инциденте в Польше", по другой – ракета была "сбита в результате работы систем ПВО Беларуси". Информации о пострадавших в результате падения ракеты нет.
В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима. "Сегодня силами ПВО Беларуси была сбита над территорией Беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится", – сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
В Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".