В Офисе президента Украины призвали не употреблять слово "мир" в российских интересах

Подоляк предупредил, что в Европе может остаться "тлеющая война" Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, "прекратить огонь" будет означать одно – наличие неоконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", – написал он.

Советник главы Офиса президента дал свой совет по поводу вероятного заключения мира.

"Делайте правильные выводы и не употребляйте слово "мир" в российских интересах", – заявил Подоляк.

Будь-яка спроба «заморозити конфлікт», перевести його в затяжний формат, «припинити вогонь» означатиме одне – наявність незакінченої війни, що тліє в серці Європи, та постійне роз'їдання основ глобальної безпеки.

Робіть правильні висновки і не вживайте слово «мир» в ru-інтересах. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2023

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