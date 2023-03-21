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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента Украины призвали не употреблять слово "мир" в российских интересах

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Подоляк предупредил, что в Европе может остаться "тлеющая война"
Подоляк предупредил, что в Европе может остаться "тлеющая война"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Попытки "заморозить" войну России против Украины угрожают международной безопасности, заявил 21 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, "прекратить огонь" будет означать одно – наличие неоконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", – написал он.

Советник главы Офиса президента дал свой совет по поводу вероятного заключения мира.

"Делайте правильные выводы и не употребляйте слово "мир" в российских интересах", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

15 ноября во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял, что Украина заинтересована, чтобы все государства поддерживали ее "справедливую формулу мира".

24 февраля 2023 года Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, переговоры, советник, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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