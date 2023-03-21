В Офисе президента Украины призвали не употреблять слово "мир" в российских интересах

"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, "прекратить огонь" будет означать одно – наличие неоконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", – написал он.
Советник главы Офиса президента дал свой совет по поводу вероятного заключения мира.
"Делайте правильные выводы и не употребляйте слово "мир" в российских интересах", – заявил Подоляк.
Будь-яка спроба «заморозити конфлікт», перевести його в затяжний формат, «припинити вогонь» означатиме одне – наявність незакінченої війни, що тліє в серці Європи, та постійне роз'їдання основ глобальної безпеки.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2023
Робіть правильні висновки і не вживайте слово «мир» в ru-інтересах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
15 ноября во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял, что Украина заинтересована, чтобы все государства поддерживали ее "справедливую формулу мира".
24 февраля 2023 года Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.