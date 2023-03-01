В оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – Центр национального сопротивления

"Все школы обязать включать гимн РФ перед уроками, и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны. Посещение таких часов обязательно", – говорится в сообщении.

По данным центра, приехавшие из России учителя заставляют детей писать письма поддержки оккупантам.

"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", – отметили в ЦНС.