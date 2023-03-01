В оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – Центр национального сопротивления

"Все школы обязать включать гимн РФ перед уроками, и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны. Посещение таких часов обязательно", – говорится в сообщении.
По данным центра, приехавшие из России учителя заставляют детей писать письма поддержки оккупантам.
"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", – отметили в ЦНС.
С начала учебного года осенью 2022-го в российских школах появился новый урок — "Разговоры о важном", на нем детям рассказывают о "специальной военной операции" РФ в Украине и учат "жертвенности во имя родины".
Первый открытый урок "Разговор о важном" провел президент России Владимир Путин 1 сентября в Калининграде. На нем он объяснил школьникам, что такое трудолюбие: "Трудолюбие – это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа", – сказал школьникам президент РФ, хихикая.
На оккупированных территориях Украины захватчики также активно распространяют пропаганду, в том числе, в школах. Детей учат по российским учебникам, заставляют петь гимн России. В Мелитополе Запорожской области россияне открыли около 10 молодежных организаций и принуждают школьников и студентов вступать в них, сообщал мэр города.