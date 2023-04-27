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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену РФ остаются 130 нацгвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС

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ЧАЭС весной 2022 года была под оккупацией РФ
ЧАЭС весной 2022 года была под оккупацией РФ
Фото: EPA

В плену российских оккупантов остаются 130 бойцов Нацгвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии "Украинской правде".

"47 бойцов удалось вернуть, 130 – еще в плену. Работа продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Есть общение с родственниками, представителями координационного штаба и представителями НГУ, которые занимаются вопросом обмена пленных", – сказал он.

Музычук добавил, что в целом из российского плена с момента полномасштабного вторжения страны-агрессора России удалось освободить 428 нацгвардейцев.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Чернобыльская АЭС, Национальная гвардия, пленные, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины
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