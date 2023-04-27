В плену РФ остаются 130 нацгвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС

ЧАЭС весной 2022 года была под оккупацией РФ Фото: EPA

"47 бойцов удалось вернуть, 130 – еще в плену. Работа продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Есть общение с родственниками, представителями координационного штаба и представителями НГУ, которые занимаются вопросом обмена пленных", – сказал он.

Музычук добавил, что в целом из российского плена с момента полномасштабного вторжения страны-агрессора России удалось освободить 428 нацгвардейцев.