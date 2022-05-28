В результате обстрелов оккупантами Харьковской области 27 мая погибла мирная жительница, еще два человека ранены – Синегубов

"Прошлые сутки оккупанты обстреливали Харьковский район. В поселке городского типа Слатино – один пострадавший, в Балаклее также один человек получил ранение. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина", – написал глава ОВА.
Он сообщил, что оккупанты также обстреливали Киевский район Харькова.
"На территории области продолжаются боевые действия. На харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. В Харьковской области военнослужащие десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", – добавил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.