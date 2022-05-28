В результате обстрелов оккупантами Харьковской области 27 мая погибла мирная жительница, еще два человека ранены – Синегубов

"Прошлые сутки оккупанты обстреливали Харьковский район. В поселке городского типа Слатино – один пострадавший, в Балаклее также один человек получил ранение. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина", – написал глава ОВА.

Он сообщил, что оккупанты также обстреливали Киевский район Харькова.

"На территории области продолжаются боевые действия. На харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. В Харьковской области военнослужащие десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", – добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)