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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России заявили, что готовы подписать с Украиной соглашение для прекращения "гражданской войны"

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Матвиенко утверждает, что российская сторона "не видит обратную реакцию со стороны Киева"
Матвиенко утверждает, что российская сторона "не видит обратную реакцию со стороны Киева"
Фото: ЕРА

Россия готова продолжить переговоры с Украиной о прекращении боевых действий. Об этом 31 мая на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявила спикер Совета Федерации Государственной думы России Валентина Матвиенко, сообщает российский "Интерфакс".

По ее словам, РФ "открыта для переговоров", но для принятия дипломатических и мирных решений "нужна воля двух стран".

Матвиенко также сказала, что Москва готова "к подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру".

В то же время спикер Совфеда РФ утверждает, что российская сторона "не видит обратную реакцию со стороны Киева".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Теги: Россия, Украина, Валентина Матвиенко, переговоры, война России против Украины, соглашение
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