В России заявили, что готовы подписать с Украиной соглашение для прекращения "гражданской войны"

По ее словам, РФ "открыта для переговоров", но для принятия дипломатических и мирных решений "нужна воля двух стран".

Матвиенко также сказала, что Москва готова "к подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру".

В то же время спикер Совфеда РФ утверждает, что российская сторона "не видит обратную реакцию со стороны Киева".

Война России против Украины. Главное (обновляется)