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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В случае получения ракет ATACMS Украина сможет уничтожить корабли и береговые ракетные комплексы российских оккупантов – Игнат

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По словам Игната, силы обороны располагают необходимой развединформацией
По словам Игната, силы обороны располагают необходимой развединформацией
Фото: mediacenter.org.ua

В случае получения дальнобойных ракет ATACMS Украина сможет уничтожить корабли и береговые ракетные комплексы российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона на канале "Рада" 24 июля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Кроме того, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся системы [оккупантов], чтобы уничтожать их эффективно", – отметил Игнат.

По его словам, силы обороны располагают необходимой развединформацией, поэтому с ATACMS смогут уничтожать ракетные комплексы и находящиеся в портах корабли противника.

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе президент страны Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Президент США Джо Байден после саммита в Вильнюсе подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат, ATACMS
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