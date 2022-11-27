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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 26 ноября погибло минимум семь мирных граждан, ранено 19 – Офис президента

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Оккупанты бьют по мирным кварталом ракетами и артиллерией
Оккупанты бьют по мирным кварталом ракетами и артиллерией
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

В результате российской агрессии в Украине 26 ноября погибли по меньшей мере семь гражданских, были ранены 19. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Согласно опубликованным им данным, на 9.00 сегодняшнего дня:

  • Днепропетровская область – 10 раненых;
  • Донецкая область – пять погибших, четыре раненых;
  • Харьковская область – один погибший (на мине), трое раненых;
  • Херсонская область – один погибший, двое раненых.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что только в результате вчерашнего ракетного удара по Днепру один человек погиб, 13 ранены.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, раненые, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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