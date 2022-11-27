В Украине 26 ноября погибло минимум семь мирных граждан, ранено 19 – Офис президента

Согласно опубликованным им данным, на 9.00 сегодняшнего дня:
В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что только в результате вчерашнего ракетного удара по Днепру один человек погиб, 13 ранены.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.