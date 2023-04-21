В Украине военно-врачебные комиссии будут работать в гражданских больницах по программе медгарантий

В ведомстве отметили, что правительство приняло постановление о внедрении нового пакета в рамках программы медицинских гарантий. Он предусматривает проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей военно-врачебных комиссий, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Нацслужба здоровья будет заключать договоры с гражданскими медучреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
В Минздраве считают, что такой шаг позволит усилить ресурсное обеспечение работы врачей, которые привлечены к проведению медицинских осмотров для оценки пригодности граждан к военной службе.
"Условия полномасштабной войны ставят перед нами новые вызовы. Нагрузка на военно-врачебные комиссии возросла в разы. Наша обязанность – обеспечить украинцам надлежащий уровень обслуживания без бюрократии и очередей, в том числе в ВВК. Это одна из важных и актуальных на сегодняшний день задач. Минздрав со своей стороны уже присоединился к созданию ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения. Также команда Минздрава работает в составе межведомственной работы по усовершенствованию процессов работы ВВК… Наша цель – быстрое и удобное предоставление услуг, где в центре человек", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Все услуги, входящие в пакет программы медгарантий, для граждан, которые проходят ВВК, будут бесплатными. В частности, государство будет покрывать следующие услуги:
Чтобы получить бесплатные услуги на базе гражданского медицинского учреждения, гражданин, проходящий ВВК, должен иметь один из следующих документов:
В январе широкое распространение в сети получил пост украинского военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на ВВК. По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.
Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии.
8 февраля в Минобороны анонсировали изменения в системе прохождения ВВК.
Верховная Рада Украины 11 апреля в первом чтении проголосовала два законопроекта, которые призваны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.
"В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения. Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВВК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности", – поясняла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.