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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине военно-врачебные комиссии будут работать в гражданских больницах по программе медгарантий

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По словам Ляшко, в условиях полномасштабной войны нагрузка на военно-врачебные комиссии в Украине "возросла в разы"
По словам Ляшко, в условиях полномасштабной войны нагрузка на военно-врачебные комиссии в Украине "возросла в разы"
Фото: depositphotos.com

В Украине военно-врачебные комиссии (ВВК) будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медицинских гарантий. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что правительство приняло постановление о внедрении нового пакета в рамках программы медицинских гарантий. Он предусматривает проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей военно-врачебных комиссий, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Нацслужба здоровья будет заключать договоры с гражданскими медучреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

В Минздраве считают, что такой шаг позволит усилить ресурсное обеспечение работы врачей, которые привлечены к проведению медицинских осмотров для оценки пригодности граждан к военной службе.

"Условия полномасштабной войны ставят перед нами новые вызовы. Нагрузка на военно-врачебные комиссии возросла в разы. Наша обязанность – обеспечить украинцам надлежащий уровень обслуживания без бюрократии и очередей, в том числе в ВВК. Это одна из важных и актуальных на сегодняшний день задач. Минздрав со своей стороны уже присоединился к созданию ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения. Также команда Минздрава работает в составе межведомственной работы по усовершенствованию процессов работы ВВК… Наша цель – быстрое и удобное предоставление услуг, где в центре человек", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Все услуги, входящие в пакет программы медгарантий, для граждан, которые проходят ВВК, будут бесплатными. В частности, государство будет покрывать следующие услуги:

  • проведение лабораторных и инструментальных исследований;
  • направление лица при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для оказания специализированной медицинской помощи в случае необходимости;
  • оформление проектов справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья.

Чтобы получить бесплатные услуги на базе гражданского медицинского учреждения, гражданин, проходящий ВВК, должен иметь один из следующих документов:

  • карточку обследования и медицинского осмотра;
  • карточку медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования Минобороны;
  • карточку медосмотра призывника;
  • направление руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Контекст:

В январе широкое распространение в сети получил пост украинского военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на ВВК. По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.

Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии.

8 февраля в Минобороны анонсировали изменения в системе прохождения ВВК.

Верховная Рада Украины 11 апреля в первом чтении проголосовала два законопроекта, которые призваны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.

"В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения. Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВВК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности", – поясняла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, правительство, военные, призыв, Минобороны, украинцы, Минздрав, больницы, медосмотр, здравоохранение, Виктор Ляшко
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