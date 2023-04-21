В Украине военно-врачебные комиссии будут работать в гражданских больницах по программе медгарантий

По словам Ляшко, в условиях полномасштабной войны нагрузка на военно-врачебные комиссии в Украине "возросла в разы" Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что правительство приняло постановление о внедрении нового пакета в рамках программы медицинских гарантий. Он предусматривает проведение медицинских осмотров мультидисциплинарными командами врачей военно-врачебных комиссий, которые образуются при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Нацслужба здоровья будет заключать договоры с гражданскими медучреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг по новому пакету "Медицинский осмотр лиц, который проводится при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

В Минздраве считают, что такой шаг позволит усилить ресурсное обеспечение работы врачей, которые привлечены к проведению медицинских осмотров для оценки пригодности граждан к военной службе.

"Условия полномасштабной войны ставят перед нами новые вызовы. Нагрузка на военно-врачебные комиссии возросла в разы. Наша обязанность – обеспечить украинцам надлежащий уровень обслуживания без бюрократии и очередей, в том числе в ВВК. Это одна из важных и актуальных на сегодняшний день задач. Минздрав со своей стороны уже присоединился к созданию ВВК на базе гражданских учреждений здравоохранения. Также команда Минздрава работает в составе межведомственной работы по усовершенствованию процессов работы ВВК… Наша цель – быстрое и удобное предоставление услуг, где в центре человек", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Все услуги, входящие в пакет программы медгарантий, для граждан, которые проходят ВВК, будут бесплатными. В частности, государство будет покрывать следующие услуги:

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

направление лица при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для оказания специализированной медицинской помощи в случае необходимости;

оформление проектов справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья.

Чтобы получить бесплатные услуги на базе гражданского медицинского учреждения, гражданин, проходящий ВВК, должен иметь один из следующих документов:

карточку обследования и медицинского осмотра;

карточку медосмотра кандидата на обучение в высших военно-учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования Минобороны;

карточку медосмотра призывника;

направление руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.