В украинском МИД рассказали об итогах конференции и форума в Берлине по восстановлению Украины

Его комментарий пресс-служба МИД опубликовала в Facebook.
"Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. Берлинская международная конференция и V Украинско-немецкий экономический форум важны для поддержки экономики Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры, особенно на фоне российского ракетного террора против энергосистемы Украины", – заявил Кулеба.
В министерстве добавили, что по итогам этих двух мероприятий Украина имеет ряд важных достижений.
"Европейская комиссия прорабатывает выделение €18 млрд для Украины. Аналогичная сумма обсуждается с США. Правительство Украины планирует привлечь еще $17 млрд для быстрого восстановления и прохождения зимнего периода. Германия рассматривает возможность увеличения финансирования военной поддержки Украины с €697 млн до €2 млрд", – перечислили в МИД.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство Германии в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании передало Украине телекоммуникационное оборудование на сумму €600 тыс, профинансировало организацию Access Now (предоставило грант), а также совместно с Эстонией обеспечило поддержку киберзащиты Украины, добавили в министерстве.
На конференции по восстановлению Украины в Берлине выступил по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал создать финансовый "Рамштайн" для реконструкции Украины и восстановления ее экономики.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.