В украинском МИД рассказали об итогах конференции и форума в Берлине по восстановлению Украины

Кулеба: Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Его комментарий пресс-служба МИД опубликовала в Facebook.

"Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. Берлинская международная конференция и V Украинско-немецкий экономический форум важны для поддержки экономики Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры, особенно на фоне российского ракетного террора против энергосистемы Украины", – заявил Кулеба.

В министерстве добавили, что по итогам этих двух мероприятий Украина имеет ряд важных достижений.

"Европейская комиссия прорабатывает выделение €18 млрд для Украины. Аналогичная сумма обсуждается с США. Правительство Украины планирует привлечь еще $17 млрд для быстрого восстановления и прохождения зимнего периода. Германия рассматривает возможность увеличения финансирования военной поддержки Украины с €697 млн до €2 млрд", – перечислили в МИД.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Германии в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании передало Украине телекоммуникационное оборудование на сумму €600 тыс, профинансировало организацию Access Now (предоставило грант), а также совместно с Эстонией обеспечило поддержку киберзащиты Украины, добавили в министерстве.