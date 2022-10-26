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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинском МИД рассказали об итогах конференции и форума в Берлине по восстановлению Украины

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Кулеба: Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость
Кулеба: Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам международной конференции по восстановлению Украины и V украинско-немецкого форума, которые прошли 24–25 октября в Берлине, выразил благодарность странам и организациям, поддерживающим Украину.

Его комментарий пресс-служба МИД опубликовала в Facebook. 

"Мы благодарны странам и организациям, которые стоят бок о бок с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. Берлинская международная конференция и V Украинско-немецкий экономический форум важны для поддержки экономики Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры, особенно на фоне российского ракетного террора против энергосистемы Украины", – заявил Кулеба. 

В министерстве добавили, что по итогам этих двух мероприятий Украина имеет ряд важных достижений. 

"Европейская комиссия прорабатывает выделение €18 млрд для Украины. Аналогичная сумма обсуждается с США. Правительство Украины планирует привлечь еще $17 млрд для быстрого восстановления и прохождения зимнего периода. Германия рассматривает возможность увеличения финансирования военной поддержки Украины с €697 млн до €2 млрд", – перечислили в МИД. 

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Германии в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании передало Украине телекоммуникационное оборудование на сумму €600 тыс, профинансировало организацию Access Now (предоставило грант), а также совместно с Эстонией обеспечило поддержку киберзащиты Украины, добавили в министерстве. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02Ar6b4QuxuPu9hA9MfVqEPSvhtLrS57zAaXjRTQpbnTwfmayR9Rqir2KzpX3gdFpal

Контекст:

На конференции по восстановлению Украины в Берлине выступил по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал создать финансовый "Рамштайн" для реконструкции Украины и восстановления ее экономики. 

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, инвестиции, Европейская комиссия, меморандум, Дмитрий Кулеба, финансовая помощь, финансирование, инфраструктура, восстановление
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