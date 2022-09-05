В ВСУ показали сверхнизкий проход украинских штурмовиков после боевого задания на востоке. Видео

"В небе Донецкой области украинские штурмовички возвращаются с боевой задачи", – написала она и посоветовала смотреть со звуком.

На видео Шевцова стоит с украинским флагом между полосами движения, а в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)