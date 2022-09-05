В ВСУ показали сверхнизкий проход украинских штурмовиков после боевого задания на востоке. Видео

"В небе Донецкой области украинские штурмовички возвращаются с боевой задачи", – написала она и посоветовала смотреть со звуком.
На видео Шевцова стоит с украинским флагом между полосами движения, а в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинская авиация практически ежедневно наносит удары по вражеским позициям, системам ПВО, вооружению, опорным пунктам, складам боеприпасов российских оккупантов.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины "оберегают украинское небо", отмечал президент Украины Владимир Зеленский 7 августа.