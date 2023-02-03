Военный эксперт Свитан: 24 февраля 2022 года украинская армия была развернута по штату мирного времени

Свитан: На улице собирать людей – это как минимум 90 или 99 человек просто убить, отправив на войну Фото: udf.name

"У нас армия на 24 февраля [2022 года] была развернута по штату мирного времени. Ну вот если кто понимает, то поймет. Армия по штату мирного времени не имеет права много чего делать... Вообще некоторые вещи, которые выполняли на Донбассе, – это противоправные действия", – заявил Свитан.

Он отметил, что когда армия развернута уже по штатам военного времени, она начинает разворачиваться, увеличиваться в три – пять раз, набирается определенное количество профессионалов, которые могут вообще выполнять боевые задачи.

"Я как инструктор могу с уверенностью сказать... Не один десяток людей научил на истребителях летать. Некоторых списывал по профнепригодности. Люди не все могут летать на истребителях – один из тысячи. Воевать может один из сотни. А 99 человек не может из сотни по разным [причинам] – от генетических до морально-психологических", – сказал эксперт.

По его словам, в наземной армии в этом смысле "еще хуже".

"Человек с автоматом, который не может выполнять определенные задачи – по разным причинам, еще раз скажу, – либо его убьют, либо он убьет. Очень много попадает – мы это прекрасно знаем – под "дружеский огонь" по этим же причинам. То есть люди просто не могут воевать по разным причинам, а их заставляют. У нас эта проблема есть. И проблема эта большая", – считает Свитан.

Он подчеркнул, что мобилизация не должна проходить так, как сейчас, и что это вопрос "ко всем трем президентам" – Александру Турчинову, Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

"Это системная ошибка: что не было введено военное положение и армия не была развернута по штатам военного времени еще с 14-го года... Естественно, армия не могла набрать определенное количество профессионалов и подойти к этому вопросу правильно. А сейчас: после этой системной ошибки – опять неправильный подход. То есть нужно отбирать людей по двум критериям: профпригодность – это обязательный критерий – и человек должен обязательно хотеть. Не только мочь, а еще и хотеть. То есть должна быть мотивация. Мотивация и профпригодность", – подчеркнул Свитан.

Он обратил внимание, что сейчас возникает нехватка людей, потому что партнеры дают новое вооружение, а подразделения, которые уже год воюют, следует ротировать. По его мнению, следует воспользоваться моментом и набирать людей правильно, исходя из этих двух критериев – в первую очередь, госчиновников и силовиков.

"На улице собирать людей – это как минимум 90 или 99 человек просто убить, отправив на войну. Один человек выживает. А, кстати, по российским этим чмобикам это тоже видно: из сотни 90 отминусовывается. Десяток остается", – сказал Свитан.

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