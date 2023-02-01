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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минэкономики объяснили, как будет работать новый порядок бронирования сотрудников от призыва в ВСУ

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Решение правительство приняло 27 января
Решение правительство приняло 27 января
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров опубликовал разъяснения, как будет применяться новый порядок бронирования военнообязанных, принятый 27 января, а также определил критерии, по которым предприятия, учреждения и организации считаются критически важными для экономики страны.

Об этом 30 января сообщает официальный сайт КМУ.

"Постановление о бронировании – это взвешенное совместное решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министерств обороны, экономики, развития общин и территорий, других министерств и ведомств, включая отраслевые, а также украинского бизнеса", –  говорится в сообщении.

Изменения направлены на усиление ВСУ и обеспечении стабильной работы экономики, отмечают в КМУ.

Согласно решению правительства, бронирование распространяется на руководителей предприятий и их заместителей, а также на 50% от количества работающих военнообязанных работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи, в случае когда это необходимо для выполнения мобилизационных задач;
  • предприятий, учреждений и организаций, производящих продукцию или обеспечивающих выполнения работ и услуг для потребностей Вооруженных сил Украины, других воинских формирований;
  • предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При наличии обоснованной потребности то или иное предприятие может забронировать более половины своих военнообязанных сотрудников. Ограничения по бронированию военнообязанных не касаются предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Министерство энергетики Украины.

В сообщении Кабмина также сказано, что бронированию подлежат работающие на политических должностях в государственных органах власти, госслужащие категории А и Б, руководители госорганов, органов госуправления и их заместители.

Чтобы предприятие было признано критически важным, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев:

  • общая сумма сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает €1,5 млн;
  • сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает €32 млн;
  • стратегическое значение для экономики и безопасности страны, согласно постановлению правительства №83 от 04.03.2015;
  • важная роль предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общины (определяется центральными органами власти или ОВА);
  • отсутствие долгов по уплате ЕСВ;
  • средняя заработная плата застрахованных сотрудников за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;
  • предприятие является резидентом "Дія Сіті".

В  сообщении подчеркивается, что для ряда организаций достаточно двух факторов: это предприятия топливно-энергетической отрасли,  работающие в сфере здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты и принадлежащих к государственной или коммунальной форме собственности с включением в Реестр неприбыльных учреждений и организаций либо содержащихся за счет средств государственного или местного бюджета, либо предоставляющие населению бесплатные услуги по обеспечению жизнедеятельности на постоянной основе.

К критически важным предприятиям относятся также учреждения ООН, иностранные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, которые реализуют важные гуманитарные проекты за средства международных партнеров. Для этих организаций нет ограничений в количестве забронированных сотрудников.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение несколько раз. 16 ноября Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказывал в октябре, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

27 января КМУ утвердил новый порядок бронирования предприятиями своих сотрудников в условиях военного положения.

Теги: армия, мобилизация, ВСУ, Кабмин
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