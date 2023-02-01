В Минэкономики объяснили, как будет работать новый порядок бронирования сотрудников от призыва в ВСУ

Об этом 30 января сообщает официальный сайт КМУ.
"Постановление о бронировании – это взвешенное совместное решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министерств обороны, экономики, развития общин и территорий, других министерств и ведомств, включая отраслевые, а также украинского бизнеса", – говорится в сообщении.
Изменения направлены на усиление ВСУ и обеспечении стабильной работы экономики, отмечают в КМУ.
Согласно решению правительства, бронирование распространяется на руководителей предприятий и их заместителей, а также на 50% от количества работающих военнообязанных работников:
При наличии обоснованной потребности то или иное предприятие может забронировать более половины своих военнообязанных сотрудников. Ограничения по бронированию военнообязанных не касаются предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Министерство энергетики Украины.
В сообщении Кабмина также сказано, что бронированию подлежат работающие на политических должностях в государственных органах власти, госслужащие категории А и Б, руководители госорганов, органов госуправления и их заместители.
Чтобы предприятие было признано критически важным, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев:
В сообщении подчеркивается, что для ряда организаций достаточно двух факторов: это предприятия топливно-энергетической отрасли, работающие в сфере здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты и принадлежащих к государственной или коммунальной форме собственности с включением в Реестр неприбыльных учреждений и организаций либо содержащихся за счет средств государственного или местного бюджета, либо предоставляющие населению бесплатные услуги по обеспечению жизнедеятельности на постоянной основе.
К критически важным предприятиям относятся также учреждения ООН, иностранные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, которые реализуют важные гуманитарные проекты за средства международных партнеров. Для этих организаций нет ограничений в количестве забронированных сотрудников.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение несколько раз. 16 ноября Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказывал в октябре, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.
27 января КМУ утвердил новый порядок бронирования предприятиями своих сотрудников в условиях военного положения.