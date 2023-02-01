В Минэкономики объяснили, как будет работать новый порядок бронирования сотрудников от призыва в ВСУ

Об этом 30 января сообщает официальный сайт КМУ.

"Постановление о бронировании – это взвешенное совместное решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министерств обороны, экономики, развития общин и территорий, других министерств и ведомств, включая отраслевые, а также украинского бизнеса", – говорится в сообщении.

Изменения направлены на усиление ВСУ и обеспечении стабильной работы экономики, отмечают в КМУ.

Согласно решению правительства, бронирование распространяется на руководителей предприятий и их заместителей, а также на 50% от количества работающих военнообязанных работников:

предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи, в случае когда это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

предприятий, учреждений и организаций, производящих продукцию или обеспечивающих выполнения работ и услуг для потребностей Вооруженных сил Украины, других воинских формирований;

предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При наличии обоснованной потребности то или иное предприятие может забронировать более половины своих военнообязанных сотрудников. Ограничения по бронированию военнообязанных не касаются предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Министерство энергетики Украины.

В сообщении Кабмина также сказано, что бронированию подлежат работающие на политических должностях в государственных органах власти, госслужащие категории А и Б, руководители госорганов, органов госуправления и их заместители.

Чтобы предприятие было признано критически важным, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев:

общая сумма сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает €1,5 млн;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает €32 млн;

стратегическое значение для экономики и безопасности страны, согласно постановлению правительства №83 от 04.03.2015;

важная роль предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общины (определяется центральными органами власти или ОВА);

отсутствие долгов по уплате ЕСВ;

средняя заработная плата застрахованных сотрудников за последний календарный квартал – не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом "Дія Сіті".

В сообщении подчеркивается, что для ряда организаций достаточно двух факторов: это предприятия топливно-энергетической отрасли, работающие в сфере здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты и принадлежащих к государственной или коммунальной форме собственности с включением в Реестр неприбыльных учреждений и организаций либо содержащихся за счет средств государственного или местного бюджета, либо предоставляющие населению бесплатные услуги по обеспечению жизнедеятельности на постоянной основе.

К критически важным предприятиям относятся также учреждения ООН, иностранные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, которые реализуют важные гуманитарные проекты за средства международных партнеров. Для этих организаций нет ограничений в количестве забронированных сотрудников.