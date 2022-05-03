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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер, спасший сотни семей: Ворзеляне стали перед псковскими десантниками и сказали: "Хотите волонтеров забрать, вам придется нас убить". Орки испугались

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Гудаускас: Самые большие паскуды псковские десантники
Гудаускас: Самые большие паскуды – псковские десантники
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" журналист и правозащитник Константин Гудаускас, который до вторжения россиян жил в Буче, а во время оккупации Киевской области доставлял гуманитарную помощь и вывозил жителей Ворзеля, рассказал, как местные жители сопротивлялись военным РФ.

"Есть волонтер Оксана Черцова. Она преподаватель в институте международных отношений. Умная, интеллигентная, знает много языков, при этом храбрая, не боящаяся врага. Когда я приезжал в Ворзель, мы развозили продукты и искали людей, которых надо эвакуировать. Нам часто доставалось. Нас останавливали, досматривали, раздевали. Но она ни разу не сказала, что не будет помогать. До самого последнего дня помогала", – отметил Гудаускас.

Он рассказал, что сложнее всего было доставлять помощь, когда в Ворзель зашли псковские десантники.

"К тому времени буряты уже ушли на Ирпень и там все подохли. После них были красноярские – у меня даже шеврон остался, я нашел. И вот последними были самые большие паскуды – псковские десантники. Здоровые, дородные русаки. Ужратые такие. Еще не обветренные, солнцем не опаленные – видно, свеженькие, где-то отсиживались", – подчеркнул собеседник.

По его словам, к тому времени он привозил помощь вместе с Зоряной Корецкой. Десантники решили, что она агент СБУ, и хотели задержать девушку.

"У Оксаны во дворе были люди, которые пришли брать продукты. И когда это началось, выбежала Оксана и все эти ворзеляне. Они стали между нами и псковскими и сказали: "Эти люди спасают нас здесь уже целый месяц. Хотите их забрать, вам придется нас убить". Я в жизни никогда не видел такого мужества. Оксана просто подошла к дулу автомата старшего, уперлась грудью и сказала: "Тебе придется убить меня и всех, мы этих ребят не отдадим". Орки испугались. Я тоже испугался. Думал, нас там всех положат. Но они просто забрали машину Зоряны и уехали. А я забил свою машину, люди друг у друга на руках сидели, и мы уехали", – сказал волонтер.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей, обнаружены восемь мест массового захоронения убитых оккупантами людей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, война, правозащитники, военные, оккупация, десантники, волонтер, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, Ворзель, Константин Гудаускас
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