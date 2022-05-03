Волонтер, спасший сотни семей: Ворзеляне стали перед псковскими десантниками и сказали: "Хотите волонтеров забрать, вам придется нас убить". Орки испугались

"Есть волонтер Оксана Черцова. Она преподаватель в институте международных отношений. Умная, интеллигентная, знает много языков, при этом храбрая, не боящаяся врага. Когда я приезжал в Ворзель, мы развозили продукты и искали людей, которых надо эвакуировать. Нам часто доставалось. Нас останавливали, досматривали, раздевали. Но она ни разу не сказала, что не будет помогать. До самого последнего дня помогала", – отметил Гудаускас.

Он рассказал, что сложнее всего было доставлять помощь, когда в Ворзель зашли псковские десантники.

"К тому времени буряты уже ушли на Ирпень и там все подохли. После них были красноярские – у меня даже шеврон остался, я нашел. И вот последними были самые большие паскуды – псковские десантники. Здоровые, дородные русаки. Ужратые такие. Еще не обветренные, солнцем не опаленные – видно, свеженькие, где-то отсиживались", – подчеркнул собеседник.

По его словам, к тому времени он привозил помощь вместе с Зоряной Корецкой. Десантники решили, что она агент СБУ, и хотели задержать девушку.

"У Оксаны во дворе были люди, которые пришли брать продукты. И когда это началось, выбежала Оксана и все эти ворзеляне. Они стали между нами и псковскими и сказали: "Эти люди спасают нас здесь уже целый месяц. Хотите их забрать, вам придется нас убить". Я в жизни никогда не видел такого мужества. Оксана просто подошла к дулу автомата старшего, уперлась грудью и сказала: "Тебе придется убить меня и всех, мы этих ребят не отдадим". Орки испугались. Я тоже испугался. Думал, нас там всех положат. Но они просто забрали машину Зоряны и уехали. А я забил свою машину, люди друг у друга на руках сидели, и мы уехали", – сказал волонтер.

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