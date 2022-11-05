Войска РФ атаковали Винницкую область беспилотниками Shahed-136 – глава ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

"Воздушная тревога. Атака Shahed. Военные работают", – написал он.

Воздушная тревога в Винницкой области продолжается до сих пор.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.