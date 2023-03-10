Воздушные силы показали, как зенитчики сбили российскую крылатую ракету во время массированной атаки. Видео

"Так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года", – говорится в подписи к видео. На кадрах видно, что ракету сбили над водой. Где именно, не уточняется.
9 марта во время массированной атаки над Херсонской областью сбили две российские крылатые ракеты, всего на юге – 19.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.