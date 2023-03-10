Воздушные силы показали, как зенитчики сбили российскую крылатую ракету во время массированной атаки. Видео

"Так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года", – говорится в подписи к видео. На кадрах видно, что ракету сбили над водой. Где именно, не уточняется.

9 марта во время массированной атаки над Херсонской областью сбили две российские крылатые ракеты, всего на юге – 19.