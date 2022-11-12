Вывод войск из Херсона – еще один стратегический провал для РФ – министр обороны Великобритании

"Объявленный Россией вывод войск из Херсона означает для нее еще один стратегический провал. В феврале Россия не смогла добиться ни одной из своих основных целей в Херсоне. Теперь, когда это тоже сдано, простые люди России должны обязательно спросить себя: "Для чего все это было?" Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения", – заявил он.
Уоллес подчеркнул, что Украина "продолжит давить" и Великобритания вместе с международным сообществом будут ее поддерживать.
"И хотя вывод [войск РФ] приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу, исходящую от Российской Федерации", – добавил министр.
Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 12, 2022
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.