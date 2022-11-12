Вывод войск из Херсона – еще один стратегический провал для РФ – министр обороны Великобритании

Уоллес: Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения Фото: EPA

"Объявленный Россией вывод войск из Херсона означает для нее еще один стратегический провал. В феврале Россия не смогла добиться ни одной из своих основных целей в Херсоне. Теперь, когда это тоже сдано, простые люди России должны обязательно спросить себя: "Для чего все это было?" Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения", – заявил он.

Уоллес подчеркнул, что Украина "продолжит давить" и Великобритания вместе с международным сообществом будут ее поддерживать.

"И хотя вывод [войск РФ] приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу, исходящую от Российской Федерации", – добавил министр.