Взятым в плен российским офицерам могут предоставить гражданство Украины или других стран – Верещук

Официально военнопленных из РФ в Украине более 560 Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Есть такая возможность. К нам обращались иностранные государства о том, что они готовы предоставить офицерам российской армии гражданство и убежище... и семьям офицеров. Если они будут открыто говорить о преступлениях, преступных приказах, которые давал Путин", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что речь идет, в частности, о США и Великобритании.

"Я думаю, что это заработает в ближайшее время", – отметила Верещук.

На уточняющий вопрос, касается ли это прежде всего сбитых российских пилотов, она ответила утвердительно.

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