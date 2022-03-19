Взятым в плен российским офицерам могут предоставить гражданство Украины или других стран – Верещук

"Есть такая возможность. К нам обращались иностранные государства о том, что они готовы предоставить офицерам российской армии гражданство и убежище... и семьям офицеров. Если они будут открыто говорить о преступлениях, преступных приказах, которые давал Путин", – сказала она.
Вице-премьер отметила, что речь идет, в частности, о США и Великобритании.
"Я думаю, что это заработает в ближайшее время", – отметила Верещук.
На уточняющий вопрос, касается ли это прежде всего сбитых российских пилотов, она ответила утвердительно.
Война России против Украины. Главное
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Известно о минимум двух состоявшихся обменах пленными. Так, 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции. 16 марта захваченного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По данным Верещук на 19 марта, в ходе масштабной войны, которая продолжается с 24 февраля, украинские военные взяли в плен 562 российских военных.