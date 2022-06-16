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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США хотят быть партнерами в победе Украины – Резников

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Резников: в НАТО понимают, что идея не провоцировать Россию во избежание конфликта не работает
Резников: в НАТО понимают, что идея не провоцировать Россию во избежание конфликта не работает
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что на встрече контактной группы в Брюсселе получил обещания от представителей оборонных ведомств США, Великобритании и Евросоюза не останавливать военную поддержку до победы Украины над Россией.

"Я слышал это вчера и чувствовал это абсолютно честно, я видел, например, глаза [министра обороны США] Ллойда Остина… Я видел реальное понимание того, что они [западные союзникиникогда не остановятся", – сказал Резников, отвечая на вопрос, являются ли долгосрочными обязательства, данные западными партнерами.

По его словам, обещания США и ЕС касаются не только военной, но и финансовой, экономической и политической поддержки.

Он считает, что в НАТО понимают, что идея не провоцировать Россию во избежание конфликта не работает, и уже рассматривают ее как противника.

"Я думаю, что они [западные союзники] решили, что хотят быть партнерами в этой победе", – отметил глава оборонного ведомства.

Контекст:

В заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. 

По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.  

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.

По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 15 июня Резников написал в Twitter: "С точки зрения российской агрессии против Украины месседж был громким и четким: "Карфаген будет разрушен!" В наших руках – безопасность всего евроатлантического пространства. И эти руки должны получить более тяжелое оружие".

Теги: Россия, НАТО, война, Пентагон, Брюссель, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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