США хотят быть партнерами в победе Украины – Резников

Резников: в НАТО понимают, что идея не провоцировать Россию во избежание конфликта не работает Фото: ЕРА

"Я слышал это вчера и чувствовал это абсолютно честно, я видел, например, глаза [министра обороны США] Ллойда Остина… Я видел реальное понимание того, что они [западные союзники] никогда не остановятся", – сказал Резников, отвечая на вопрос, являются ли долгосрочными обязательства, данные западными партнерами.

По его словам, обещания США и ЕС касаются не только военной, но и финансовой, экономической и политической поддержки.

Он считает, что в НАТО понимают, что идея не провоцировать Россию во избежание конфликта не работает, и уже рассматривают ее как противника.

"Я думаю, что они [западные союзники] решили, что хотят быть партнерами в этой победе", – отметил глава оборонного ведомства.